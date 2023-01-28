ونقلت الصحيفة عن أحد شهود العيان في الكنيس الذي وقع الهجوم في محيطه، أن الشرطة الإسرائيلية لم تصل إلى مكان الحادث إلا بعد 20 دقيقة تقريبا.

وأوضح الشاهد أن الشرطة لم تصدق المتصلين واعتقدوا أن الضوضاء جاءت من طلقات في الهواء من أحياء قريبة من القدس الشرقية.

كما تأخر نقل بعض جثث القتلى من مسرح الهجوم.

لكن متحدثا باسم الشرطة قال إن القوات تحركت خلال خمس دقائق من تلقي أول بلاغ بشأن الحادث.

وأطلق مسلح فلسطيني من سكان مخيم شعفاط، النار على إسرائيليين خلال خروجهم من الكنيس قبل أن يتلقى رصاصات من القوات الأمنية بعد محاولته الفرار في سيارة.

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