قالت صحيفة جوزاليم بوست الإسرائيلية إن الشرطة تأخرت في الاستجابة والوصول إلى موقع الهجوم على مستوطنة النبي يعقوب بالقدس الشرقية.
ونقلت الصحيفة عن أحد شهود العيان في الكنيس الذي وقع الهجوم في محيطه، أن الشرطة الإسرائيلية لم تصل إلى مكان الحادث إلا بعد 20 دقيقة تقريبا.
وأوضح الشاهد أن الشرطة لم تصدق المتصلين واعتقدوا أن الضوضاء جاءت من طلقات في الهواء من أحياء قريبة من القدس الشرقية.
كما تأخر نقل بعض جثث القتلى من مسرح الهجوم.
لكن متحدثا باسم الشرطة قال إن القوات تحركت خلال خمس دقائق من تلقي أول بلاغ بشأن الحادث.
وأطلق مسلح فلسطيني من سكان مخيم شعفاط، النار على إسرائيليين خلال خروجهم من الكنيس قبل أن يتلقى رصاصات من القوات الأمنية بعد محاولته الفرار في سيارة.
ماذا حدث في "مستوطنة النبي يعقوب"؟
- فتح مسلح النار ليل الجمعة قرب كنيس في القدس الشرقية، ما اسفر عن مقتل 8 أشخاص، قبل أن يتم اطلاق النار عليه وقتله، بحسب الشرطة الإسرائيلية ومسعفين.
- إطلاق النار الذي وقع في حي نيف ياكوف أو النبي يعقوب، جاء عقب هجوم للجيش الاسرائيلي الخميس في الضفة الغربية راح ضحيته تسعة فلسطينيين، وقتل عاشر لاحقا الى الشمال من القدس.
- عقب إطلاق نار الجمعة مباشرة قالت خدمات الإنقاذ الاسرائيلية انها تعالج عشرة مصابين، بعضهم في حال حرجة.
- قالت الشرطة الاسرائيلية أن المسلح تلقي طلقا ناريا وقتل، وأن قوة كبيرة من الشرطة تتواجد بالموقع.
- قال مفوض الشرطة الإسرائيلية إن الهجوم خطير ومعقد وهناك عدد كبير من القتلى.