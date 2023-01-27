وأفاد مراسلنا بأن الشرطة الإسرائيلية تقول إن منفذ الهجوم من مخيم شعفاط، ويحمل الهوية المقدسية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن منفذ الهجوم هو فادي عياش من المخيم، الذي خرج منه عدي التميمي الذي نفذ هجومين في القدس ومحيطها في أكتوبر الماضي.

وأظهرت لقطات نشرتها رواد مواقع التواصل اندلاع مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومئات الشبان في المخيم، الذي يشكل بؤرة مواجهات شبه يومية مع القوات الإسرائيلية.

وأظهرت اللقطات إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الشبان في المخيم.

وكان شاب فلسطيني وصل بسيارته إلى كنيس في مستوطنة النبي يعقوب، التي لا تبتعد كثيرا عن مخيم شعفاط، حيث بدأ في إطلاق النار على مستوطنين خرجوا من كنيس في مسدس كان يملكه.

وقتل المهاجم 8 إسرائيليين وأصاب 10 آخرين، قبل أن تهرع قوات إسرائيلية إلى المكان وتقتله بالرصاص.