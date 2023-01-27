ماذا حدث في "مستوطنة النبي يعقوب"؟

فتح مسلح النار ليل الجمعة قرب كنيس في القدس الشرقية، ما اسفر عن مقتل 8 أشخاص، قبل أن يتم اطلاق النار عليه وقتله، بحسب الشرطة الإسرائيلية ومسعفين.

إطلاق النار الذي وقع في حي نيف ياكوف أو النبي يعقوب، جاء عقب هجوم للجيش الاسرائيلي الخميس في الضفة الغربية راح ضحيته تسعة فلسطينيين، وقتل عاشر لاحقا الى الشمال من القدس.

عقب إطلاق نار الجمعة مباشرة قالت خدمات الإنقاذ الاسرائيلية انها تعالج عشرة مصابين، بعضهم في حال حرجة.

قالت الشرطة الاسرائيلية أن المسلح تلقي طلقا ناريا وقتل، وأن قوة كبيرة من الشرطة تتواجد بالموقع.

قال مفوض الشرطة الإسرائيلية إن الهجوم خطير ومعقد وهناك عدد كبير من القتلى.

يائير لابيد زعيم المعارضة: "يجب عدم السماح للإرهاب بأن يرفع رأسه في أي مكان ويجب التعامل مع هذه التهديدات بقسوة".

واشنطن تدين

ودانت الولايات المتحدة الهجوم، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان "ندين "الهجوم المروع" في القدس الشرقية، وذكرت أنها لا تتوقع تغييرا في زيارة الوزير أنتوني بلينكن إلى إسرائيل حتى الآن.

ومن المقرر أن يقوم بلينكن بزيارة إلى إسرائيل في إطار جهود أميركية لنزع فتيل التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينين.

وقبل هجوم القدس بساعات، أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أنه "قلق للغاية" إزاء تصاعد أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين،

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحفيين إن الولايات المتحدة: "قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وكذلك أيضا من الصواريخ التي تم إطلاقها على ما يبدو من غزة (...) نعتقد أنّه يتعيّن على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل لنزع فتيل الأزمة"، وفق "فرانس برس".

هجوم جنين

وشن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، غارات على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ مصدرها القطاع.

وأتى ذلك بعد عملية عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة هي الأكثر دموية منذ أعوام، إذ قتل 9 فلسطينيين، بينهم مسنة في هجوم استهدف مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، وقتل الـ10 برصاص إسرائيلي قرب رام الله.

وردا على الهجوم الإسرائيلي، قررت السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. وأضاف كيربي :"نحن ندرك بالتأكيد التحديات التي تصادفها اسرائيل يوميا على الصعيد الأمني".

جولة مدير المخابرات الأميركية

وذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن وليام بيرنز وصل إلى إسرائيل، الخميس، بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على جنين، لكن الزيارة، بحسب هذه التقارير كانت مخططة من قبل.

ومن المقرر أن يلتقي مدير المخابرات المركزية الأميركية مع مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لنزع فتيل التوتر.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن بيرنز، سيلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس غدا السبت، وفق "رويترز".

ولدى بيرنز علاقات وثيقة مع أجهزة الأمن الفلسطينية، ومن المتوقع أن يدفع نحو استنئاف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

جهود أميركية لوقف العنف