وجه المدعي العام اللبناني، غسان عويدات، الأربعاء، اتهامات للقاضي طارق البيطار الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020 وأودى بحياة 220 شخصا على الأقل، مما أعاق محاولة البيطار لإخضاع أعضاء من النخبة الحاكمة للمساءلة.