وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه خلال الاتصال "نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أمير دولة قطر وتمنيات جلالته لدولة قطر الشقيقة بالخير و النماء".

وأكد ولي العهد البحريني "على ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية، معربًا عن أهمية العمل على حل كافة القضايا والمسائل العالقة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين ويحافظ على تماسك مجلس التعاون لدولالخليج العربية وأمن المنطقة واستقرارها".

وأضافت الوكالة أنه "تم خلال الاتصال التأكيد على استمرار الاتصال بين المسؤولين في البلدين الشقيقين تحقيقاً لما فيه الخير للجميع".