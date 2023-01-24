وقالت الوزارة على تطبيق التراسل "تلغرام": "رمم العسكريون الروس والسوريون مطار الجراح المدمر".

وأضافت: "القاعدة الجوية المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية في مطار الجراح تجعل من الممكن تغطية حدود الدولة".

واستعيدت القاعدة الصغيرة الواقعة شرقي حلب من مسلحي تنظيم "داعش" عام 2017.

وروسيا قوة عسكرية مهيمنة في سوريا منذ شنها ضربات جوية وعمليات برية هناك عام 2015، كما أكدت وجودها بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها في عام 2019.