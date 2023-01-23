ولم يتضح حتى الآن الأساس الذي استأنف البيطار التحقيق بناء عليه.

وذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن البيطار أخلى سبيل خمسة موقوفين هم: أحمد الرجب، عامل سوري - سليم شبلي، متعهد أشغال - ميشال نحول، مدير مشاريع في المرفأ - شفيق مرعي، مدير الجمارك السابق - سامي حسين، مدير عمليات سابق في المرفأ.

في المقابل، قرر قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الادعاء على 8 أشخاص جدد في الملف.

وقالت وكالة "فرنس برس" إن من بين الأشخاص الجدد مسؤولين أمنيين رفيعين، هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا.

وجرى تعليق التحقيق في انفجار المرفأ لمدة 13 شهرا، وسط مقاومة من جانب مشتبه بهم من ذوي النفوذ.

وكان انفجار مرفأ بيروت أسفر عن أكثر من 215 قتيلا و6500 جريح، إلى جانب أضرار مادية كبيرة.