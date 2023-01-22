وأعلنت الموانئ الكويتية، يوم الأحد، توقف حركة الملاحة البحرية موقتا في موائي الشويخ والشعيبة والدوحة، بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وقالت المؤسسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنها أتقفت حركة الملاحة في الموانئ الثلاثة منذ الساعة الثامنة صباحا، بحسب التوقيت المحلي، إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية، وحرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها".

وعزت توقف حركة الملاحة البحرية، إلى زيادة سرعة الرياح عن 30 عقدة (نحو 55 كيلومترا) في الساعة وارتفاع الأمواج.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية أعلنت استمرار تأثر البلاد بالرياح الشمالية الغربية الحارة النشطة السرعة والتي تتجاوز 70 كيلومتراً في الساعة، مصحوبة بهبات قوية وسريعة مثيرة للغبار خصوصاً في النهار وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل