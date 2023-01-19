هزت جريمة بشعة مدينة اللاذقية الساحلية في شمال غرب سوريا، حيث توفيت الخميس، الشابة إيلين البالغة 20 عاما، جراء مضاعفات طعنها بآلة حادة الأربعاء، وبعد ساعات من إسعافها لمستشفى تشرين الجامعي.