وأكدت هاريس خلال اتصالها التزام بلادها الدائم بأمن دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الشراكة الأمنية وعلاقة الصداقة والتحالف التاريخية بين البلدين، وذلك بمناسبة الذكرى الأولى للاعتداءات الإرهابية الحوثية على بعض المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات خلال العام الماضي.

وقدمت هاريس شكرها لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28".

وتطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأكد الشيخ محمد بن زايد وكامالا هاريس خلال الاتصال الهاتفي، الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتشاور المستمر حول التطورات في المنطقة والعالم.