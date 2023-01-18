وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وآبي أحمد توقيع اتفاقية بين شركة "مصدر" الإماراتية والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط مرحلة أولى وبهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.

ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر ومن الجانب الإثيوبي وزير المالية أحمد شدي.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ آبي أحمد، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والنهوض بها لمصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

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