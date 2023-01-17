وأفادت وكالة الأنباء العمانية نقلا عن بيان صادر عن البلاط السلطاني بأن "السلطان هيثم بن طارق سيقوم بزيارة صباح غد (الأربعاء) إلى دولة الإمارات، تلبية لدعوة من أخيه صاحب السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة في اللقاء الأخوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".