استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان، يوم الثلاثاء إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى.