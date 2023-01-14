بالتزامن مع ذكرى مرور 12 عاما على الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، شهدت العاصمة التونسية، السبت، مظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيّد، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون باستحواذه على صلاحيات واسعة في البلاد.