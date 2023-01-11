وأوضحت الصحة الكويتية في بيان أن ظهور المتحور (XBB.1.5) المنتمي إلى سلالة المتحور "أوميكرون" في الكويت "يُعد أمرا متوقعا، ولا يدعو إلى القلق، مبينة أن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد تشهد استقرارا".

وجددت الدعوة إلى ضرورة الالتزام بإرشادات الوقاية، "لا سيما في ظل المعلومات الأولية بشأن سهولة انتقال هذا المتحور الذي تم اكتشافه وفقا للتحاليل الجينية في أكثر من 30 دولة حول العالم منذ بداية رصده في أكتوبر الماضي".

وقالت: "أظهرت الفحوص الجينية في الوزارة رصد متحور (XBB.1.5) الذي ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، من فيروس كورونا".

وكانت بيانات في بريطانيا، نشرت مطلع يناير الجاري، أظهرت وجود المتحور الجديد، الذي يتميز بعدواه الشديدة، إذ كان مسؤولا عن واحد من كل 25 إصابة في المملكة المتحدة.

ودق المتحور الجديد ناقوس الخطر في الولايات المتحدة لسرعة انتشاره وتسببه في زيادة الإصابات التي تتطلب حالاتها المعالجة في المستشفى.

وأصبح المتحور الجديد مسؤولا في الولايات المتحدة عن 4 من أصل كل 10 حالات، بعد أن كان مسؤولا عن حالتين من بين كل 10 قبل نحو أسبوع.

والمتحور الجديد متفرع في الأصل عن متحور "أوميكرون" الذي بدأ في التفشي أواخر عام 2021.

وبحسب المعلومات المتوفرة حاليا، فلدى المتحور (XBB.1.5) طفرات تؤدي إلى إصابة الناس بشكل أكبر من سابقيه ومراوغة الحماية من التطعيمات والإصابات السابقة بالعدوى.