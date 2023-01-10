ويلتقي الرئيس الكوري الجنوبي خلال الزيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث يبحثان علاقات الصداقة بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

ويبحث الجانبان أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

ويحضر الرئيس الكوري الجنوبي فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعقد ضمن "أسبوع أبوظبي للاستدامة" بجانب لقاء عدد من المسؤولين في الإمارات، وزيارة بعض المشاريع التنموية الاستراتيجية.