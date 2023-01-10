حسب بيان المصرف عن الإنفاق خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2020، فقد خصِّص مليار و960 مليونا و408 آلاف و327 دينارا لمن سمّاهم المصرف بـ"جهات أمنية"، دون تحديد أسماء تلك الجهات.

كما أنفق المصرف على وزارة الدفاع التابعة للحكومة منتهية الولاية 4 مليارات و588 مليونا و767 ألفا و739 دينارا، وعلى وزارة الداخلية مليارا و380 مليونا و888 ألفا و781 دينارا، ومنحت جهات أخرى مثل "مركز العمليات المشتركة" و"جهاز الأمن العام" و"جهاز المباحث الجنائية" و"جهاز العمليات الخاصة" 54 مليونا و340 ألفا و243 دينارا.

في المقابل، تظهر البيانات الاقتصادية تخصيص 8.7 مليار دينار لأربع وزارات حيوية هي "التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والصحة".

ارتفاع الإنفاق على المجموعات المسلحة

قال الخبير العسكري، محمد الصادق، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية":

يرجع ارتفاع الإنفاق على المجموعات المسلحة خلال العام الماضي، إلى الوقائع الكثيرة التي شهدتها المنطقة الغربية، من اشتباكات أو قطع طرق، والتي انتهت في الأخير بصرف مبالغ على شكل ترضيات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون تردي الخدمات العامة، حيث تشهد قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم أزمات متكررة بسبب نقص الدعم، ويجاهد الليبيون لتوفير المحروقات التي يجري تهريبها والسلع الغذائية التي ترتفع أسعارها بشكل غير مسبوق.

ستستمر الأزمة دون تغيير ما دامت كانت هناك شبكات مرتبطة بالمجموعات المسلحة، التي تنفق عليها لاستمرار سيطرتها على مؤسسات الدولة في طرابلس.

الدفع من أجل الولاء

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، لموقع "سكاي نيوز عربية":