وأظهرت بيانات على موقعين لتعقب السفن أن غلوري سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال.

وتعتبر قناة السويس أحد أبرز طرق الملاحة البحرية في العالم، إذ تمر عبرها 10 بالمئة من التجارة البحرية الدولية.

وأفادت شركة الشحن بأن السفينة (إم في غلوري) جنحت بالقرب من مدينة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس.

ذكرت الشركة أن قاطرات تابعة لهيئة قناة السويس تحاول إعادة تعويم السفينة. أظهرت بيانات تتبع الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأسوشيتدبرس، السفينة غلوري في مسار واحد من قناة السويس جنوب بورسعيد المطلة على البحر المتوسط.

ولم يتضح على الفور سبب جنوح السفينة. شهدت أجزاء من مصر بما في ذلك المحافظات الشمالية موجة من الطقس السيئ الأحد.

وقال مركز التنسيق المشترك إن السفينة تحمل أكثر من 65 ألف طن متري من الذرة الأوكرانية متجهة إلى الصين.

من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إن جنوح السفينة غلوري لم يؤثر على حركة الملاحة في القناة.

وأضاف ربيع أن السفينة جنحت "بشكل طفيف" وجار العمل على تعويمها.