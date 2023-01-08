لم يصدر على الفور بيان من حركة الشباب المتطرفة، المنتسبة للقاعدة، التي نفذت منذ أكثر من عقد تفجيرات بارزة في العاصمة الصومالية وسيطرت على أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية في البلاد، مما يعقد الجهود لإعادة بناء- دولة فاشلة بعد عقود من الصراع.

صرح نائب وزير الدفاع عبد الفتاح قاسم للصحفيين في مقديشو بأن "الشباب طلبت فتح مفاوضات مع الحكومة الصومالية، لكن هناك مجموعتان داخل حركة الشباب ... الجزء الأول من الأجانب، والجزء الثاني من الصوماليين المحليين. هؤلاء المحليون لديهم فرصة لفتح المفاوضات، لكن هؤلاء الأجانب الذين غزوا بلادنا ليس لهم الحق في المحادثات. الخيار الوحيد هو العودة إلى حيث أتوا".

وأضاف نائب وزير الدفاع: "بالنسبة للصوماليين، نحن مستعدون لاستقبالهم، لأنهم على استعداد للاستسلام للحكومة الصومالية. يجب عليهم اتباع تعليمات الحكومة، وإعادة الاندماج في مجتمعهم، أو مواجهة الجيش الوطني الصومالي في الخطوط الأمامية."

كانت الحكومة الفيدرالية الصومالية قد صرحت في الماضي بأنها منفتحة على المفاوضات مع حركة الشباب، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها الحكومة إن الجماعة المتطرفة طلبت إجراء محادثات.

حركة الشباب الصومالية

يبلغ عدد مقاتلي الشباب عدة آلاف، بما في ذلك عدد غير معروف من الأجانب، سواء من دول المنطقة مثل كينيا المجاورة وخارجها.

نفذ المتطرفون العديد من الهجمات البارزة على مر السنين في كينيا، بما في ذلك في العاصمة نيروبي وفي قاعدة عسكرية تستخدمها الولايات المتحدة.

لطالما سعت حركة الشباب إلى فرض النهج الديني المتطرف في الصومال وتسعى إلى انسحاب القوات الأجنبية العاملة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

للولايات المتحدة وجود عسكري في الصومال لمحاربة المتطرفين إلى جانب تركيا وقوة متعددة الجنسيات تابعة للاتحاد الأفريقي.