وقالت مصادر ميدانية، إن 7 جنود قتلوا وأصيب 8 آخرين إثر انفجارين منفصلين بعبوات ناسفة في وادي عومران بمديرية مودية شرق محافظة أبين.

وبحسب المصادر، فإن أحد الانفجارين استهدف دورية عسكرية لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مرت أسفل وادي عومران في مودية أبين، بينما استهدف الانفجار الآخر ناقلة مياه.

وأشارت المصادر، إلى أن بعض الجرحى بحالة حرجة وهو ما يجعل عدد الضحايا مرشحا للارتفاع.

ولم تعرف هوية الجهات التي تقف خلف التفجيرين، في الوقت الذي يرجح أن عناصر تابعة للقاعدة تقف خلف الهجوم، بالتزامن مع هجمات مماثلة تشهدها المديرية بين الفينة والأخرى زادت حدتها الأسابيع الماضية.