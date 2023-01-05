ويسهم المستشفى في دعم قطاع الرعاية الصحية ويقدم خدماته العلاجية والتشخيصية لشعب ليبيريا والمناطق المجاورة وفق أعلى المعايير العالمية.

كما تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون الثنائي والعمل على دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

وكان رئيس ليبيريا قد افتتح الأربعاء، بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، المستشفى الذي أقامته دولة الإمارات.

وتبلغ سعة المستشفى 125 سريرا ويمتد على مساحة حوالي 80 ألف قدم مربع، مع جميع المرافق الحديثة ويضم غرف عمليات ومختبرا حديثا ووحدة عناية مركزة وأقساما متخصصة مختلفة فيما يعمل باستخدام نظام الطاقة الشمسية.