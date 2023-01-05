وأدلى بوريطة بالتصريحات، في مؤتمر صحفي بالرباط، إثر لقائه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الذي وصل في زيارة إلى الرباط.

وقال وزير الخارجية المغربي:

نعمل على تعزيز شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي من المقام الأول بالنسبة إلى المغرب.

الاتحاد الأوروبي يحتل مكانته المهمة، بينما تسعى الرباط لتوسيع وتنويع شراكتها مع مختلف الأطراف في العالم.

هناك استمرارية ديبلوماسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما كان هناك تعزيز لمحتوى شراكتنا.

الجوار مع الاتحاد الأوروبي يعطينا فرصا كبيرة للتعاون.

من جانبه، أدلى بوريل بتصريحات في المؤتمر الصحفي: