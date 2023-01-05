ووفقا للبيان المشترك الذي صدر عقب اللقاء تم التوافق على:

قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

وقال صالح: "تم الاتفاق على التوصل لقاعدة دستورية في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات".

وأضاف: مصر الشقيقة تدفع باتجاه تفعيل إرادة الليبيين حول من يحكمهم".

بدوره، قال المشري: "مصر استضافت جولات الحوار الليبي للوصول إلى مشروع القاعدة الدستورية للانتخابات".

وتابع: "نعمل على خارطة طريق بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وسنعلن عنها في ليبيا بعد التشاور مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا".

واختتم قائلا: خارطة الطريق تتعلق بعدة مسارات بتوافق المجلسين بمظلة ورعاية أممية وهذه الخارطة ستحدد المدد والمهام بشكل واضح".

أصل الأزمة