وتأتي اجتماعات القاهرة في إطار المساعي المصرية لحلحلة الانسداد السياسي بليبيا، والدفع نحو التوافق على سبل إجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.

وعلمت "سكاى نيوز عربية" من مصادر ليبية أنه من المرجح أن يتم خلال اجتماع صالح والمشري والذي ترعاه البعثة الأممية لدى ليبيا:

الاتفاق على فتح باب الترشح للرئاسة أمام كل الليبيين دون استثناء.

السعي لتشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات والمناصب السيادية.

تجاوز نقاط الخلاف وترحيلها إلى البرلمان القادم، مثل مسألة مزدوجي الجنسية والعسكريين المترشحين للانتخابات الرئاسية.

أصل الأزمة