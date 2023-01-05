قتل فلسطيني وجرح اثنان، أثناء اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم بلاطة شرقي نابلس فجر الخميس.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المراهق الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 16 عاما، قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها المخيم.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
قتل فلسطيني وجرح اثنان، أثناء اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم بلاطة شرقي نابلس فجر الخميس.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المراهق الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 16 عاما، قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها المخيم.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المراهق الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 16 عاما، قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها المخيم.