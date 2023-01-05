وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المراهق الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 16 عاما، قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها المخيم.