جاء ذلك خلال استقبال رئيس دولة الإمارات الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في قصر الشاطئ بأبوظبي.



ورحب الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء بالملك عبدالله الثاني وتبادل معه أطيب الأمنيات بمناسبة العام الجديد، داعيا الله تعالى أن يجعله عام رخاء وازدهار في البلدين والمنطقة والعالم.



وكان الملك عبدالله الثاني قد وصل الإمارات الأربعاء في زيارة أخوية حيث كان في استقباله، لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من شيوخ الإمارات.