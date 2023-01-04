وقالت الوكالة إن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة نعى "أحد رجالات الأردن البارزين والقامة الوطنية والسياسية الأردنية رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن وقيادته الهاشمية في مختلف مواقع المسؤولية.

وأكد الخصاونة أن "مناقب الفقيد وإرثه الكبير والخدمات الجليلة التي قدمها على مدى عدة عقود، ستبقى ماثلة في ذاكرة الوطن ونبراسا للأجيال القادمة".

وولد المجالي في الكرك عام 1925، وهو حاصل على وسام الاستقلال الأردني من الدرجة الأولى والثانية ووسام النهضة ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى والثانية، والعديد من الأوسمة العالمية، وفق "بترا".

وشغل المجالي منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع بين عامي 1993 و1995، ورئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع عامي 1997 و1998.

كما شغل عدة مناصب بارزة أخرى، منها وزير الصحة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير التربية والتعليم، ومستشار الملك الحسين بن طلال، وعضو مجلس الأعيان لأكثر من مرة، ورئيس الجامعة الأردنية، ومدير عام المؤسسة الطبية العلاجية.

وتولى المجالي أيضا رئاسة الوفد الأردني لمباحثات السلام حول الشرق الأوسط.