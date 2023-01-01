أبوظبي

وثقت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية احتفال مهرجان الشيخ زايد بالعام الميلادي الجديد من خلال أضخم عرض للألعاب النارية وأضخم عرض لطائرات "الدرونز" واللذين يمتدان إلى نحو 60 دقيقة تقريبا.

وستشهد فعاليات المهرجان عروضا استثنائية في مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية والذي يستمر لأكثر من 40 دقيقة متواصلة ويحطم 3 أرقام في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل.

ويقدم المهرجان أيضا أضخم عرض لطائرات "الدرونز" والذي سيحطم رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باستخدام أكثر من 3000 طائرة درون حيث ترسم طائرات "الدرونز" رسالة ترحيبية بالعام الجديد في نهاية العرض الشيق.

دبي

تمثل احتفالات رأس السنة الجديدة في إمارة دبي حدثا عالميا بامتياز، يضع دبي، المدينة التي تحتضن أعلى قمة في العالم، في منتصف دائرة اهتمام وترقب العالم.

وشهدت وجهات دبي الرئيسة مجموعة متنوعة من الحفلات والفعاليات الترفيهية، بما في ذلك عروض الألعاب النارية في 30 موقعا مختلفا على مستوى الإمارة، أبرزها تلك التي يترقبها العالم من برج خليفة.

وأطلقت الألعاب النارية في مواقع دبي الشهيرة الأخرى مثل أتلانتس دبي وخور دبي والسيف والقرية العالمية ودبي باركس آند ريزورتس وبلازو فيرساتشي دبي ومنصّة المشاهدة سكاي فيوز وبرواز دبي وبلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس والعديد من المواقع الأخرى.