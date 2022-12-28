وقال مستشار البنك المركزي، إحسان الياسري، إن "البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي منذ الأسبوع الماضي، نتج عنها انخفاض سعر الصرف في السوق المحلي"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف: "البنك سيصدر تعليمات لعدد من المصارف التي تم اختيارها من قبله، للعمل أيام العطل الرسمية (الخميس والجمعة والسبت والأحد المقبلين)، ليستمر بيع الدولار إلى الجمهور".

ونوه إلى أن هذا "سيعمل على تلبية متطلبات أصحاب الاحتياجات من النقد الأجنبي، لأغراض السفر والعلاج والدراسة"، مؤكدا أن "الأيام المقبلة ستشهد عرض عملة الدولار النقدي تلبية تامة".

ورد الياسري على تقارير قالت إن البنوك امتنعت عن صرف أرصدة المواطنين بالدينار، لتعيد "تجربة لبنان"، نافيا صحتها.

وقال: "هذه المعلومات غير صحيحة تماما، والدينار العراقي متوفر بكثرة في المصارف وفي خزائن البنك المركزي"، لافتا إل أن "هذه شائعات يطلقها المتضاربون".