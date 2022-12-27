وخلال لقائه في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمندوبين الدائمين للدول العربية، أكد المنفي أن مقاربة المجلس الرئاسي لحل الخلافات، تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة.

ويسعى اللقاء على حد قوله، لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات.

أصل الأزمة