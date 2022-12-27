وأكد نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المبادرة تسعى لتكريم من قدموا المتعة والثقافة والفن للمصريين والعرب.

تقع دار الرعاية في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، وتحمل اسم "دار القوة الناعمة للرعاية".

وأوضح زكي أن هذا الاسم للتأكيد على أن كبار السن من الممثلين والفنانين يمثلون دائما قوة ناعمة ومؤثرة دائما على مستوى مصر والمنطقة العربية، "وطالما قدموا الكثير من المتعة للجمهور، ومن ثم يجب كفالة حياة كريمة لمن يفقد منهم المأوى أو يتعرض لأزمة ما بعد كبر سنه".

وأشار إلى أن الدار تم تجهيزها على أعلى مستوى بمعرفة نقابة المهن التمثيلية، ولها مجلس إدارة خاص تم تعيينه بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، بينما تبلغ سعة الدار 40 نزيلا في 40 غرفة مفردة مجهزة بكافة الاحتياجات.

وأوضح أن تلك الدار كانت من ضمن أحلام نقابة الممثلين منذ فترة، "وهناك خطوات أخرى أكثر لكفالة حياة كريمة لكبار السن من الفنانين".

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة تعرض الكثير من الفنانين لأزمات ومنهم من لم يكن له مأوى، وكان يتم اللجوء لوزارة التضامن لتوفير أماكن لهم، مما جعل النقابة تفكر وتنادي بإنشاء دار خاصة لكبار السن من الفنانين تصون كرامتهم.

ونوه إلى أن حاكم إمارة الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، استجاب لنداء النقابة وتبرع بكامل المبلغ الذي تم تدشين الدار به، موضحا أن الإنشاء بدأ منذ عهد نقيب الممثلين السابق الفنان أشرف عبد الغفور.

وتابع أن الدار مكونة من 3 طوابق وبها عيادة طبية ومكتبة وكل غرفة مفردة ومجهزة بجميع احتياجات النزلاء من كبار السن الفنانين.

وكانت الفنانة المصرية لقاء سويدان، قد نشرت عبر حسابها على موقع إنستغرام مقطع فيديو للدار، خلال مرحلة التجهيز، مؤكدة أنها تشمل صالة رياضية وتجهيزات ترفيهية لكبار السن من الفنانين.

ووفق أشرف زكي، فقد شهد حفل افتتاح الدار، عبد الله العويس، نائبا عن حاكم إمارة الشارقة، ولفيف من الفنانين المصريين وعدد من الشخصيات العامة، وخلال الحفل تم تكريم عدة فنانين منهم الفنان أشرف عبد الغفور والفنان سامح الصريطي والفنان محمد أبو داوود.