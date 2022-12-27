وقال المعهد في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن محطات الرصد التابعة له "سجلت هزة أرضية علي بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور"، في جنوب سيناء.

وأوضح المعهد أن الزلزال حدث في الساعة الثانية و11 دقيقة صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال في بيان: "ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".

وأفادت تقارير صحفية مصرية أن سكان القاهرة وعدد من المحافظات شعروا بالزلزال.