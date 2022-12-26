من جانبه قال رئيس المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، إن مهاجما انتحاريا قُتل واعتقل آخر.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هجوم "داعش" نُفذ على مقرات أمنية بالقرب من سجن استخبارات عسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي للرقة.

وبيّن المرصد أن القوى الأمنية التابعة لـ"قسد" أحبطت عملية الهجوم بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم الإرهابي.

وتبنى "داعش" الهجوم عبر بيان على تطبيق "تلغرام" أكد فيه أن العملية جاءت انتقاما لعائلات وأقارب الموقوفين في مخيم الهول الذي يديره الأكراد في شمال سوريا.

فلول التنظيم الإرهابي