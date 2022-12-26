أدت الامطار الغزيرة في الأردن لجريان السيول والأودية وارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق الجنوبية، حيث تتأثر المملكة بأحوال جوية ماطرة.
وقالت مديرية الأمن العام إن معظم مناطق المملكة تشهد الآن تساقطا كثيفا للأمطار، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه، وتشكل السيول وتباطؤ حركة السير بسبب تجمع المياه في عدد من هذه المناطق لا سيّما في المناطق الجنوبية والوسطى.
وبيّنت أنها وضعت وحداتها وتشكيلاتها كافة على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات للمواطنين ومساعدتهم بالشراكة مع كافة المؤسسات المعنية.
وأهابت المديرية بالسائقين "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة وتفقد جاهزية المركبة قبل القيادة والالتزام بقواعد السير وتجنب السرعات العالية وارتكاب المخالفات الخطرة".