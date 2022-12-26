وأفاد مراسلنا باندلاع اشتباكات في مدينة الرقة، إثر تعرض مركز لقوى الأمن الداخلي "الأسايش" التابع لـ"الإدارة الذاتية" في المدينة لهجوم من خلايا داعش.

ومن جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عنصرين اثنين من قوات "الأسايش" قتلا.

والإدارة الذاتية هي الذراع المدني لقوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أميركيا، التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا وشمالي شرقها ووسطها.

وأشار المرصد إلى أن قوات "قسد" أعلنت استنفارا عسكريا وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة وحاصرتها بحثا عن مسلحي داعش.

وقال إن خلايا داعش شنت 199 هجوما ضمن مناطق نفوذ "الإدارة الذاتية" منذ مطلع عام 2022.

ويأتي الهجوم الجديد في ظل تكثيف القوات الأميركية ضرباتها على داعش.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن قواتها نفذت 10 عمليات ضد بقايا التنظيم الإرهابي بسوريا.

وكانت مدينة الرقة مركزا لداعش، قبل أن تتمكن "قسد" بدعم من التحالف الدولي من طرد التنظيم الإرهابي في أكتوبر عام 2017.

ورغم أن سيطرة التنظيم على مناطق جغرافية في سوريا انتهت عمليا في 2019، إثر معركة الباغوز إلا أن التنظيم استمر في شن هجمات بين الفينة والأخرى.