وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شريف مكين، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الحادث وقع على طريق "المنصورة - جمصة" أمام قرية القطنة في مركز بلقاس بالدقهلية، بين أتوبيس تابع لجامعة حورس في محافظة دمياط وسيارة نقل ثقيل.

وأوضح أنه فور تلقي إخطار بوقوع الحادث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 17 طالبا وطالبة وسائق الحافلة الذي تهشم زجاج واجهة الحافلة على وجهة وكان محتجزا بين السيارة النقل والحافلة حتى تم إخراجه بمعرفة المسعفين.

وتابع أنه تم نقل المصابين لمستشفى طواريء جامعة المنصورة، منوها إلى أن بعض الحالات إصاباتها خفيفة وتلقت الإسعافات وغادرت المستشفى، ولكن هناك 8 حالات تحتاج تدخلات جراحية نتيجة التعرض لكسور متفرقة، وكذلك هناك حالات تحتاج جراحات تجميلية خاصة بالنسبة للطالبات.

وقبل يومين شهد نفس المكان حادث انقلاب حافلة صغيرة نتيجة سوء الأحوال الجوية وأسفر عن 16 حالة إصابة.

تجدر الإشارة إلى أن الطرق المصرية تشهد حوادث سير بشكل متكرر ولأسباب مختلفة، أكثرها بسبب السرعة وعدم اتباع تعليمات المرور، والغالبية تكون بسبب سيارات نقل متوقفة في عرض الطريق أو تخترق الطريق بشكل مفاجيء، بحسب تأكيد المتخصصين.