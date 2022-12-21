وقال وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على تويتر باللغة العربية، إن نظيره السعودي كان ضمن عدد من وزراء الخارجية الذين أتيحت له فرصة "الحديث الودي" معهم على هامش مؤتمر الأردن.

وأضاف عبد اللهيان: "أكد لي الوزير السعودي استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه تحدث أيضا مع وزراء خارجية سلطنة عمان وقطر والعراق والكويت.

واختتم اجتماع الأردن، الذي نظمته فرنسا والعراق بهدف دعم الاستقرار في العراق والمنطقة بصفة عامة، أعماله الثلاثاء بدون أي أنباء عن اجتماع ثنائي بين السعودية وإيران.