وفي كلمته خلال مؤتمر بغداد للتعاون في الأردن، قال المسؤول السعودي إن بلاده تدعم العراق وتقف معه لاستعادة مكانته التاريخية أرضا للحضارة والعلم والمعرفة والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم مصلحته الوطنية على أي اعتبارات آخرى.

كما أكد وقوف المملكة مع الشعب العراقي صفا واحد في محاربة الأرهاب والتطرف، وكل من يسعى للدمار والخراب.

وأعرب فيصل بن فرحان عن ترحيب الممكلة باستعادة العراق لدورة الايجابي البناء لتعميق الثقة والشراكة والسلم اقليلما ودوليا، مؤكدا رفض المملكة لأي تدخل في الشأن العراقي.

وأضاف وزير الخارجية السعودية قائلا "لن ندخر جهدا في سبيل دعم التعاون مع العراق وتعزيز الفرص الاستمثارية الواعدة للشركات(...) وتؤكد المملكة عزمها المضي قدما في تفعيل وتعزيز خطط والمائي "

وأعرب عن اشادة المملكة بإرادة العراق السياسية في عزم دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مواجهة التحديات وتكريس الأمن والاستقرار، لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي الشقيق.

وأكد بن فرحان دعم المملكة العربية السعودية لجهود إعمار العراق وتفعيل الربط الكهربائي.