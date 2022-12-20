ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري القول: "حوالي الساعة 30 : 00 من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح."

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الهجوم أسفر عن مقتل شخصين مجهولين يرجح أنهما يعملان مع "حزب الله" اللبناني، نتيجة الضربات الإسرائيلية على قرب مطار دمشق الدولي ومحيط دمشق.

وبحسب المرصد فقد استهدف مستودع أسلحة ومواد لوجستية لـ"حزب الله" اللبناني، ضمن مزرعة تقع مابين السيدة زينب والبجدلية، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، وسط معلومات عن وجود قتلى كثر في الموقع.

وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت بـ 4 ضربات على الأقل مواقع للميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي ومزارع في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.

وبذلك يرتفع عدد الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي السورية التي تمكن المرصد السوري من توثيقها إلى32 استهداف منذ مطلع العام الجاري، جرت عبر ضربات صاروخية وجوية.

ووفقا للمرصد تسببت الضربات خلال العام بمقتل 85 من العسكريين بالإضافة لإصابة 115 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى هم:

اثنان من الضباط الإيرانيين من فيلق القدس.

10 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية.

29 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسيات غير سورية.

36 من ضباط وعناصر الدفاع الجوي التابع للقوات الحكومية السورية.

8 من العاملين مع حزب الله اللبناني من الجنسية السورية.

فيما توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: