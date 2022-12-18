وبحسب تقرير صدر عن شركة "يورومونيتو إنترناشيونال"، وهي هيئة بحثية مرموقة، فإن دبي حلت الثانية، ضمن تصنيف شمل أكثر 100 مدينة ذات جاذبية في العالم.

واستند التصنيف إلى ستة معايير بارزة هي؛ أداء الاقتصاد والأعمال، والأداء السياحي، والبنية التحتية في قطاع السياحة، وسياسات جذب السياح، ثم الصحة والأمان، إلى جانب معيار الاستدامة.

وحلت العاصمة الفرنسية باريس في المرتبة الأولى عالميا، محافظة بذلك على تفوقها للعام الثاني على التوالي.

وجاءت مدينة دبي ثانية، ثم العاصمة الهولندية أمستردام ثالثةً، والعاصمة الإسبانية مدريد في المرتبة الرابعة.

وحلت العاصمة الإيطالية روما خامسة في التصنيف، ثم لندن سادسة، وميونخ الألمانية في المركز السابع، وبرلين ثامنة، وبرشلونة الإسبانية تاسعة، بينما جاءت مدينة نيويورك الأميركية في المركز العاشر.

وأوضح المؤشر أن التصنيف المتقدم للوجهات الأوروبية في هذا التقرير يعود بشكل كبير إلى عاملين أساسيين وهما: سياسة وجاذبية السياحة، ثم البنية السياحية المتاحة لقطاع السياحة.

واستحوذت مدن أوروبية، على ثمانية مراكز، ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف أفضل المدن جاذبية خلال 2022.

وأشار التقرير إلى أن تخفيف ورفع القيود التي كانت مفروضة بسبب كورونا، زادا من الرواج في قطاع السفر والسياحة الذي تأثر على نحو كبير بالجائحة.

في غضون ذلك، أحرزت المدن الأميركية تصنيفا متواضعا، فمدينة لوس أنجلوس، مثلا، التي تصنف كثاني أفضل مدينة في الولايات المتحدة، جاءت في المركز الرابع عشر فقط على المستوى العالمي.