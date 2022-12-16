وذكر وزير الداخلية الأردني، في مؤتمر صحفي حول أحداث الحسينية بمحافظة معان: "منذ بدء الاعتصامات، تعامل الأمن بكل انضباطية ولم يتعرض لأي معتصم سلمي أو وقفة احتجاجية".

وأردف قائلا: "لكن شاهدنا في الأيام الماضية تطورا كبيرا في أعمال العنف بما في ذلك إضرام النار بمؤسسات عدة".

وأضاف: "تلقى العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح رصاصة غادرة من يد غادرة في لحظة تجاهل فيها الغادر كل معاني الإنسانية والوطنية".

وأشار إلى أن "الإجراءات التي سنتخذها ستكون موجهة فقط لمن يستخدم العنف"، مشددا على أنه "على المواطنين فصل الاحتجاجات السلمية المسموح بها عن أعمال العنف".

وتابع: "لن يسمح بعد اليوم بالخروج عن القانون واعتراض الشاحنات واستخدام العنف".

وأبرز الفراية: "سنتخذ إجراءات أمنية مشددة وسيتم تعزيز القوات الأمنية في المناطق التي تشهد احتجاجات".

وكانت مديرية الأمن العام نعت، مساء الخميس "العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

وشارك الآلاف من الأردنيين وسط صدمة كبيرة بتشييع جثمان الدلابيح، كما قدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمير الحسن ورئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس الديوان الملكي واجب العزاء.

