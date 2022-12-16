وتقدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يرافقه الأمير الحسن ورئيس هيئة الأركان المشتركة ورئيس الديوان الملكي، الجنازة التي شاركت فيها الأجهزة الأمنية ووجهاء ووجهاء العشائر وجموع غفيرة من المواطنين، بتشييع الجثمان في بلدة الكفير بمحافظة جرش شمالي الأردن، مسقط رأس العقيد الراحل.

وأوضح وجهاء من قبيلة بني حسن التي ينتمي إليها الدلابيح خلال مراسم التشييع أنهم يمهلون الحكومة مدة أقصاها ثلاثة أيام وثلث، للكشف عن قاتل ابنهم، وأتفق الوجهاء على أن جميع المسؤولين غير مرحب بهم في تقديم واجب العزاء بإستثناء العائلة الهاشمية ورجال الأمن العام والأجهزة الأمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مديرية الأمن العام قولها إنها تنعى "العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

وأضافت: "وإذ تنعى مديرية الأمن العام العقيد الدلابيح، فإنها تؤكد أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، وسنضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن"

خطابات الكراهية

من جهة أخرى، قالت المديرية إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتابع كل ما ينشر من خطابات كراهية وحض على العنف، وسيحال كل من يقوم بنشرها للقضاء.

إضافة لإيقاف منصة تيك توك عن العمل موقتا داخل المملكة، بعد اساءه استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرض على العنف ودعوات للفوضى.

بيان من مجلس الأعيان

أكد مجلس الاعيان في بيان أصدره اليوم الجمعة، على الضرب بيد من حديد على كل من يحاول اثارة الشغب والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على سيادة القانون ويهدد أمن الوطن والمواطنين.

وطالب في بيانه كافة ابناء الوطن وقواه الحية ونقاباته وأحزابه بالالتفاف حول وطنهم وقيادتهم والحفاظ على أمنه واستقراره والتصدي بقوة وحزم لكل مندس ومخرب، وقدم أحر التعازي والمواساة لذوي العقيد الدلابيح.