ماذا حدث؟

كشف سايمون كوفيني، وزير الدفاع الأيرلندي، تفاصيل "الحادث الغامض" بالقول:

الجنود من اليونيفيل كانوا فيما يعتبر طريقا اعتياديا من منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان متجهين إلى بيروت عندما وقع الحادث في العاقبية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

انفصلت مركبتان مدرعتان عن بعضهما البعض (في الطريق). وأحاطت حشود معادية، وأعتقد أن هذ هو الوصف الوحيد الذي يمكننا وصفهم به، بإحدى المركبتين وأطلقوا أعيرة نارية تجاهها.

لم يكن هذا متوقعا، نعم كان هناك بعض التوتر على الأرض بين قوات حزب الله واليونيفيل في الأشهر الأخيرة ولكن لا شيء مثل ذلك.

هذا وما يزال الجندي الثاني في حالة حرجة في مستشفى تديره الأمم المتحدة وخضع لعملية جراحية.

ولم يعرف بعد من يقف وراء هذا الهجوم، كما لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها.

ردود فعل على الحادث "المؤلم":