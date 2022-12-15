وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن فرز أصوات النواب المقترعين لانتخاب رئيس للجمهورية، جاءت نتائجه كالآتي:

38 صوتا لميشال معوض

37 ورقة بيضاء

8 أصوات لعصام خليفة

صوتان لصلاح حنين

صوتان لزياد بارود

19 ورقة ملغاة

3 أسماء أخرى

وبذلك، تكون نتيجة جلسة مجلس النواب اللبناني هي "لا رئيس للجمهورية في الجولة العاشرة"، لتعكس حالة عدم اليقين حيال جدوى إجراء جلسات لاحقة، في المستقبل القريب، من دون التوصل إلى توافقات حول اسم الرئيس.