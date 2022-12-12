قالت وزارة العدل الأميركية، في بيان، إن مسعود موقوف وسيمثل "أمام قاض في العاصمة واشنطن".

قانون بايدن 2008

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي في ليبيا، احتجاجه على عملية الاحتجاز، ناشرا وثائق بتعهدات أميركية بعدم ملاحقة المتهمين جاء فيها:

تم الاتفاق بين طرابلس وواشنطن بغلق ملف القضية نهائيا بعد دفع ليبيا التعويضات للضحايا، وأنه لا يجوز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل 30 يونيو 2006.

الكونغرس الأميركي أصدر القانون رقم 110/301 أغسطس 2008، الذي تقدم به النائب حينها، جو بايدن، بتأمين الممتلكات الليبية والأفراد الليبيين المعنيين من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر.

31 أكتوبر 2008، وقع الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، مرسوما بالتزام بلاده بإغلاق أي قضايا مفتوحة من عائلات الضحايا أمام المحاكم المحلية والأجنبية.

مسعود بين طرابلس وواشنطن

في 17 نوفمبر الماضي، داهمت عناصر "القوة المشتركة"، التابعة للحكومة منتهية الولاية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، في طرابلس منزل مسعود.

يعاني مسعود، الذي يناهز الـ80 عاما، مرضا مزمنا جعله طريح الفراش، وحاول أقرباؤه لقاء الدبيبة لمعرفة مصيره، قبل أن يفاجئوا بوجوده في الولايات المتحدة.

وفي الشهر نفسه دعا الدبيبة، وسط حشد بطرابلس، لفتح ملف لوكربي داخل ليبيا "ضد من استغلوا أموال البلاد لصالح تعويضات خارجية".

في المقابل، رفض رئيس الحكومة الجديدة المكلف من مجلس النواب فتحي باشأغا، تسليم مواطن ليبي "خارج الأطر القانونية"، معتبرا ما حدث "خرقا" لمبدأ سيادة الدولة واستقلال قضائها.

استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور، بلاغا من عضو مجلس النواب علي العيساوي، لفتح "تحقيق فوري" في واقعة تسليم مسعود.

لم يصدر تصريح حول واقعة التسليم من وزارة الخارجية التابعة لحكومة الدبيبة.

علامات استفهام

حسب تعبير وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، فإن صمت حكومة الدبيبة يثير علامات الاستفهام حول الإجراءات التي تمت في التسليم.

حسن الصغير يوضح أن الأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة، فهي تقوم بواجبها بخصوص الدفاع عن مصالحها، لكن من المفترض أن يكون الطرف الآخر متمسكا بحقوق مواطنيه.

تاريخ قضية لوكربي