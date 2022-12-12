وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت مقاطع فيديو للسيول الناتجة عن الأمطار، وذلك في منطقة الشرائع في مكة المُكرمة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي على أهمية الأخذ بالتعليمات عند هطول الأمطار وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة والحذر.

وأضاف أن "مدني مكة المكرمة يباشر بلاغ احتجاز مركبة" في أحد الطرقات، مؤكدًا عدم تسجيل إصابات.

من جانبها، أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة حضوريًا في الطائف وفروع الجامعة، جراء حالة الطقس، على أن يكون حضور المُحاضرات والدروس عبر الإنترنت، وهو ما تم الإعلان عنه كذلك في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف.

مركز إدارة الأزمات والكوارث

أما فيما يتعلق بالطرق، أشار مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة إلى أن "هناك إغلاق للأنفاق بشكلٍ احترازي، بسبب الأمطار"، داعيًا الجميع استخدام الطرق البديلة حفاظًا على سلامتهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

أيضًا أهاب المركز بأخذ الحيطة والحذر، وقال: "حفاظًا على سلامتكم نرجو البقاء في منازلكم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار".

وفي سياق متصل، طلب أئمة المساجد من المصلين أن يصلوا في بيوتهم وأذاعت المساجد عبر مكبرات الصوت "صلوا في رحالكم فجر الإثنين".