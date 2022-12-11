جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات كافة في ضوء الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وناقش الوزيران عددا من القضايا التي تهم البلدين والملفات الخاصة بالتعاون العربي والخليجي المشترك، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ورحب الشيخ عبد الله بن زايد بزيارة وزير الخارجية السعودي، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقيادتي البلدين وشعبيهما.

ونقلت (وام) عن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي قوله إن "الإمارات والسعودية ترتبطان بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة تتعزز بشكل مستمر بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وهنأ الشيخ عبد الله بن زايد الأمير فيصل بن فرحان على نجاح الدورة الـ 43 لقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وكذلك "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية" و"القمة العربية الصينية".

وأشاد “بنتائجهما ودورهما في ترسيخ علاقات مثمرة بين جمهورية الصين الشعبية الصديقة ودول المنطقة وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس إيجابا على المنطقة ويعزز أمنها واستقرارها وازدهارها."