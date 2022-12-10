فقد قال مسؤول أمني ووكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن جنديين على الأقل قتلا وأصيب 4 آخرون، في هجوم لمسلحين، يعتقد أنهم على صلة بتنظيم القاعدة، على قافلة لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في شرق اليمن.

وذكر المسؤول لرويترز أن قافلة البعثة الدولية التي كانت تحمل أجانب تعرضت مساء الجمعة لهجوم من مسلحين على متن 4 سيارات في منطقة الرويك النائية بين محافظتي حضرموت ومأرب.

وقال المسؤول إن المعلومات الأولية أفادت بمقتل جنديين على الأقل وإصابة 4 آخرين من القوة الأمنية المرافقة للبعثة الدولية التي كانت في طريقها إلى محافظة مأرب من سيئون بحضرموت.

وأوضح أن مجموعة مسلحة يرجح أنها تنتمي لتنظيم القاعدة نصبت كميناً للبعثة واعترضت طريقها، محاولة على ما يبدو اختطاف الموظفين، لكن المحاولة فشلت، وكانت البعثة تضم 6 أشخاص، منهم يمنيون وإثيوبيون.

وأكد المسؤول عدم تعرض فريق المنظمة الدولية لأي أذى، وذكر أن عناصر تنظيم القاعدة تنشط من حين لآخر في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، قوله إنه تم ضبط إحدى سيارات المهاجمين.

وتنشط جماعات متشددة بين فصائل مسلحة عديدة في اليمن الذي يعاني من أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.