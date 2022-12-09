اختتمت مساء يوم الجمعة أعمال القمة العربية الصينية في الرياض، التي انعقدت خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى المملكة، من أجل تعزيز التعاون بين بكين والدول العربية.