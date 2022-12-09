اختتمت مساء يوم الجمعة أعمال القمة العربية الصينية في الرياض، التي انعقدت خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى المملكة، من أجل تعزيز التعاون بين بكين والدول العربية.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي، عند ختام القمتين "العربية - الصينية" و"الخليجية-الصينية".
- القمم التي عقدت في الرياض شكلت نقطة انطلاق للعلاقة بين المنطقة والصين.
- تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقة بين دول المنطقة والصين.
- الشراكة الاستراتيجية مع الصين تفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي.
لدينا شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة والهند والصين وألمانيا.
- التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضروري لكنه لا يعني عدم التعامل مع أكبر اقتصاد في العالم.
- اقتصاد المملكة ينمو سريعا ونحتاج جميع الشركاء.
- يجب أن نكون منفتحين على التعاون مع الجميع.
- التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد ضروري لكنه لا يعني عدم التعامل مع أكبر اقتصاد في العالم.
- لا نؤمن بالاستقطاب أو الاختيار بين شريك وآخر.