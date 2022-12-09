أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يوم الجمعة، الحرص على إقامة علاقات متميزة مع الصين.
وقال أبو الغيط في كلمة ألقاها بالقمة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض:
- العلاقات العربية الصينية تقف على أرضية صلبة من المبادئ المشتركة.
- الصين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية خلال الوقت الحالي.
- نتطلع إلى دعم الصين للمسعى الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
- مواجهة التغير المناخي تقتضي تقاسما عادلا للأعباء لأجل الانتقال إلى نظام اقتصادي أقل إضرارا بالبيئة.
- أهمية عدم حصول انتشار نووي، بينما تسعى إيران بشكل حثيث لامتلاك تقنيات المستخدمة للتسليح النووي، مع إصرارها على عدم إخضاع منشآتها للتفتيش.